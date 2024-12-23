Салогуб Евфросиния Лаврентиева
Из справочника
Ревизская Сказка сл.Смаглеевка за 1795 год
- ФИО
- Салогуб Евфросиния Лаврентиева
- Пол
- жен
- Номер записи
- 99
- Сословие
- войсковые жители
- Год ревизии
- 1795
- Двор / Семья
- 11
- Номер в семье/дворе
- 8
- Родственная связь
- дочь Лаврентия [3]
- Возраст по прошлой РС
- -
- Возраст по текущей РС
- 4 месяца
- Год рождения вычисленный
- 1795
- Губерния
- Воронежское
- Уезд
- Калитвянская
- Место
- сл. Смаглеевка
- Место события
- сл. Смаглеевка, Калитвянская окр., Воронежское нам.
- Архивный код
- ГАВО: ф.И261, оп.1, д.827, лист: 89об
- Полная запись РС
- Номер двора / семьи: 11
01 | Салогуб Петр Василиев: 66 / - | войсковые жители - глава
02 | Салогуб Евдокия Максимова: 65 / - | войсковые жители - жена главы [1]
03 | Салогуб Лаврентий Петров: 16 / 29 | войсковые жители - сын главы [1]
04 | Салогуб Евдокия Петрова: 13 / - | войсковые жители - дочь главы [1]
05 | Салогуб Тетияна Терентиева: 17 / 30 | войсковые жители - жена Лаврентия [3]
06 | Салогуб Михаило Лаврентиев: - / 2 | войсковые жители - сын Лаврентия [3]
07 | Салогуб Марфа Лаврентиева: - / 4 | войсковые жители - дочь Лаврентия [3]
08 | Салогуб Евфросиния Лаврентиева: - / 4 месяца | войсковые жители - дочь Лаврентия [3]
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