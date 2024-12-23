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Салогуб Евдокия Максимова

Из справочника
Ревизская Сказка сл.Смаглеевка за 1795 год
ФИО
Салогуб Евдокия Максимова
Пол
жен
Номер записи
93
Сословие
войсковые жители
Год ревизии
1795
Двор / Семья
11
Номер в семье/дворе
2
Родственная связь
жена главы [1]
Возраст по прошлой РС
65
Возраст по текущей РС
-
Причина выбытия
смерть
Год убытия
1794
Год рождения вычисленный
1717
Губерния
Воронежское
Уезд
Калитвянская
Место
сл. Смаглеевка
Место события
сл. Смаглеевка, Калитвянская окр., Воронежское нам.
Архивный код
ГАВО: ф.И261, оп.1, д.827, лист: 89
Полная запись РС
Номер двора / семьи: 11
01 | Салогуб Петр Василиев: 66 / - | войсковые жители - глава
02 | Салогуб Евдокия Максимова: 65 / - | войсковые жители - жена главы [1]
03 | Салогуб Лаврентий Петров: 16 / 29 | войсковые жители - сын главы [1]
04 | Салогуб Евдокия Петрова: 13 / - | войсковые жители - дочь главы [1]
05 | Салогуб Тетияна Терентиева: 17 / 30 | войсковые жители - жена Лаврентия [3]
06 | Салогуб Михаило Лаврентиев: - / 2 | войсковые жители - сын Лаврентия [3]
07 | Салогуб Марфа Лаврентиева: - / 4 | войсковые жители - дочь Лаврентия [3]
08 | Салогуб Евфросиния Лаврентиева: - / 4 месяца | войсковые жители - дочь Лаврентия [3]
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Индексация данных проведена Александрой Чёрной

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