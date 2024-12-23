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Кириченкова Мотрена Ильина

Из справочника
Ревизская Сказка сл.Смаглеевка за 1795 год
ФИО
Кириченкова Мотрена Ильина
Пол
жен
Номер записи
91
Сословие
войсковые жители
Год ревизии
1795
Двор / Семья
10
Номер в семье/дворе
1
Родственная связь
глава
Возраст по прошлой РС
24
Возраст по текущей РС
-
Куда убыл
слободка Мостки, Калитвянская окр., Воронежское нам.
Причина выбытия
вышла замуж
Год рождения вычисленный
1758
Губерния
Воронежское
Уезд
Калитвянская
Место
сл. Смаглеевка
Место события
сл. Смаглеевка, Калитвянская окр., Воронежское нам.
Архивный код
ГАВО: ф.И261, оп.1, д.827, лист: 89
Полная запись РС
Номер двора / семьи: 10
01 | Кириченкова Мотрена Ильина: 24 / - | войсковые жители - глава
Дополнительная информация в записи
Вдова. Вышла в замужество сей же Калитвянской округи в слободку Мостки помещика подпоручика Куколевского за подданого
Комментарий наборщика
Фамилия не упоминается в Книге Памяти Кантемировского района. Ближайшие варианты - Кириченко
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Источник
Индексация данных проведена Александрой Чёрной

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