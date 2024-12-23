Рябоштанова Васса Матвеева
Из справочника
Ревизская Сказка сл.Смаглеевка за 1795 год
- ФИО
- Рябоштанова Васса Матвеева
- Пол
- жен
- Номер записи
- 87
- Сословие
- войсковые жители
- Год ревизии
- 1795
- Двор / Семья
- 9
- Номер в семье/дворе
- 3
- Родственная связь
- жена главы вторая [1]
- Откуда прибыл
- сл. Смаглеевка, Калитвянская окр., Воронежское нам.
- Причина поступления
- взята замуж
- Возраст по прошлой РС
- -
- Возраст по текущей РС
- 39
- Год рождения вычисленный
- 1756
- Губерния
- Воронежское
- Уезд
- Калитвянская
- Место
- сл. Смаглеевка
- Место события
- сл. Смаглеевка, Калитвянская окр., Воронежское нам.
- Архивный код
- ГАВО: ф.И261, оп.1, д.827, лист: 88об
- Полная запись РС
- Номер двора / семьи: 9
01 | Рябоштанов Евфим Анисимов: 29 / 42 | войсковые жители - глава
02 | Рябоштанова Марья Степанова: 28 / - | войсковые жители - жена главы [1]
03 | Рябоштанова Васса Матвеева: - / 39 | войсковые жители - жена главы вторая [1]
04 | Рябоштанова Агрипина Евфимова: 7 / - | войсковые жители - дочь главы [1]
05 | Рябоштанова Анна Евфимова: 1 месяц / - | войсковые жители - дочь главы [1]
06 | Рябоштанова Марфа Евфимова: - / 7 | войсковые жители - дочь главы [1]
- Дополнительная информация в записи
- Взятая в замужество в сей же слободе с войсковых жителей
- Комментарий наборщика
- Из анализа РС, фамилия по бывшему мужу - Решетняк
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- Источник
- Индексация данных проведена Александрой Чёрной
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