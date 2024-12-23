Панамарева Ирина Гаврилова
Из справочника
Ревизская Сказка сл.Смаглеевка за 1795 год
- ФИО
- Панамарева Ирина Гаврилова
- Пол
- жен
- Номер записи
- 82
- Сословие
- войсковые жители
- Год ревизии
- 1795
- Двор / Семья
- 8
- Номер в семье/дворе
- 2
- Родственная связь
- жена главы [1]
- Возраст по прошлой РС
- 25
- Возраст по текущей РС
- 38
- Год рождения вычисленный
- 1757
- Губерния
- Воронежское
- Уезд
- Калитвянская
- Место
- сл. Смаглеевка
- Место события
- сл. Смаглеевка, Калитвянская окр., Воронежское нам.
- Архивный код
- ГАВО: ф.И261, оп.1, д.827, лист: 88об
- Полная запись РС
- Номер двора / семьи: 8
01 | Панамарев Иван Василиев: 24 / 37 | войсковые жители - глава
02 | Панамарева Ирина Гаврилова: 25 / 38 | войсковые жители - жена главы [1]
03 | Панамарева Тетияна Иванова: 2 / 15 | войсковые жители - дочь главы [1]
04 | Панамарев Савва Иванов: - / 12 | войсковые жители - сын главы [1]
- Дополнительная информация в записи
- Старинная сей же слободы
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- Источник
- Индексация данных проведена Александрой Чёрной
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