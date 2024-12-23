Панамарева Ирина Гаврилова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПанамарева Ирина Гаврилова

Панамарева Ирина Гаврилова

Из справочника
Ревизская Сказка сл.Смаглеевка за 1795 год
ФИО
Панамарева Ирина Гаврилова
Пол
жен
Номер записи
82
Сословие
войсковые жители
Год ревизии
1795
Двор / Семья
8
Номер в семье/дворе
2
Родственная связь
жена главы [1]
Возраст по прошлой РС
25
Возраст по текущей РС
38
Год рождения вычисленный
1757
Губерния
Воронежское
Уезд
Калитвянская
Место
сл. Смаглеевка
Место события
сл. Смаглеевка, Калитвянская окр., Воронежское нам.
Архивный код
ГАВО: ф.И261, оп.1, д.827, лист: 88об
Полная запись РС
Номер двора / семьи: 8
01 | Панамарев Иван Василиев: 24 / 37 | войсковые жители - глава
02 | Панамарева Ирина Гаврилова: 25 / 38 | войсковые жители - жена главы [1]
03 | Панамарева Тетияна Иванова: 2 / 15 | войсковые жители - дочь главы [1]
04 | Панамарев Савва Иванов: - / 12 | войсковые жители - сын главы [1]
Дополнительная информация в записи
Старинная сей же слободы
Показать всех упомянутых в записи
Перейти
Источник
Индексация данных проведена Александрой Чёрной

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.