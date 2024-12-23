Панамарев Осип Игнатов
Из справочника
Ревизская Сказка сл.Смаглеевка за 1795 год
- ФИО
- Панамарев Осип Игнатов
- Пол
- муж
- Номер записи
- 73
- Сословие
- войсковые жители
- Год ревизии
- 1795
- Двор / Семья
- 7
- Номер в семье/дворе
- 4
- Родственная связь
- сын главы [1]
- Возраст по прошлой РС
- -
- Возраст по текущей РС
- 12
- Год рождения вычисленный
- 1783
- Губерния
- Воронежское
- Уезд
- Калитвянская
- Место
- сл. Смаглеевка
- Место события
- сл. Смаглеевка, Калитвянская окр., Воронежское нам.
- Архивный код
- ГАВО: ф.И261, оп.1, д.827, лист: 88
- Полная запись РС
- Номер двора / семьи: 7
01 | Панамарев Игнат Василиев: 31 / 44 | войсковые жители - глава
02 | Панамарева Марья Степанова: 30 / 43 | войсковые жители - жена главы [1]
03 | Панамарев Степан Игнатов: 9 / 22 | войсковые жители - сын главы [1]
04 | Панамарев Осип Игнатов: - / 12 | войсковые жители - сын главы [1]
05 | Панамарев Иван Игнатов: - / 7 | войсковые жители - сын главы [1]
06 | Панамарев Кондрат Игнатов: - / 3 | войсковые жители - сын главы [1]
07 | Панамарев Трофим Игнатов: - / 4 месяца | войсковые жители - сын главы [1]
08 | Панамарева Параскева Игнатова: - / 9 | войсковые жители - дочь главы [1]
09 | Панамарева Евдокия Григориева: - / 23 | войсковые жители - жена Степана [3]
10 | Панамарев Павел Степанов: - / 3 | войсковые жители - сын Степана [3]
11 | Панамарева Феодосия Степанова: - / 4 | войсковые жители - дочь Степана [3]
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- Индексация данных проведена Александрой Чёрной
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