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Панамарев Степан Игнатов

Из справочника
Ревизская Сказка сл.Смаглеевка за 1795 год
ФИО
Панамарев Степан Игнатов
Пол
муж
Номер записи
72
Сословие
войсковые жители
Год ревизии
1795
Двор / Семья
7
Номер в семье/дворе
3
Родственная связь
сын главы [1]
Возраст по прошлой РС
9
Возраст по текущей РС
22
Год рождения вычисленный
1773
Губерния
Воронежское
Уезд
Калитвянская
Место
сл. Смаглеевка
Место события
сл. Смаглеевка, Калитвянская окр., Воронежское нам.
Архивный код
ГАВО: ф.И261, оп.1, д.827, лист: 88
Полная запись РС
Номер двора / семьи: 7
01 | Панамарев Игнат Василиев: 31 / 44 | войсковые жители - глава
02 | Панамарева Марья Степанова: 30 / 43 | войсковые жители - жена главы [1]
03 | Панамарев Степан Игнатов: 9 / 22 | войсковые жители - сын главы [1]
04 | Панамарев Осип Игнатов: - / 12 | войсковые жители - сын главы [1]
05 | Панамарев Иван Игнатов: - / 7 | войсковые жители - сын главы [1]
06 | Панамарев Кондрат Игнатов: - / 3 | войсковые жители - сын главы [1]
07 | Панамарев Трофим Игнатов: - / 4 месяца | войсковые жители - сын главы [1]
08 | Панамарева Параскева Игнатова: - / 9 | войсковые жители - дочь главы [1]
09 | Панамарева Евдокия Григориева: - / 23 | войсковые жители - жена Степана [3]
10 | Панамарев Павел Степанов: - / 3 | войсковые жители - сын Степана [3]
11 | Панамарева Феодосия Степанова: - / 4 | войсковые жители - дочь Степана [3]
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Индексация данных проведена Александрой Чёрной

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