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Салогубова Акилина Михаилова

Из справочника
Ревизская Сказка сл.Смаглеевка за 1795 год
ФИО
Салогубова Акилина Михаилова
Пол
жен
Номер записи
69
Сословие
войсковые жители
Год ревизии
1795
Двор / Семья
6
Номер в семье/дворе
8
Родственная связь
дочь главы [1]
Возраст по прошлой РС
-
Возраст по текущей РС
3
Год рождения вычисленный
1792
Губерния
Воронежское
Уезд
Калитвянская
Место
сл. Смаглеевка
Место события
сл. Смаглеевка, Калитвянская окр., Воронежское нам.
Архивный код
ГАВО: ф.И261, оп.1, д.827, лист: 88
Полная запись РС
Номер двора / семьи: 6
01 | Салогубов Михаило Петров: 31 / 44 | войсковые жители - глава
02 | Салогубова Васса Данилова: 30 / 43 | войсковые жители - жена главы [1]
03 | Салогубов Максим Михаилов: 2 / - | войсковые жители - сын главы [1]
04 | Салогубов Игнат Михаилов: 3 месяца / - | войсковые жители - сын главы [1]
05 | Салогубова Феодосия Михаилова: - / 12 | войсковые жители - дочь главы [1]
06 | Салогубова Улияна Михаилова: - / 8 | войсковые жители - дочь главы [1]
07 | Салогубова Ирина Михаилова: - / 5 | войсковые жители - дочь главы [1]
08 | Салогубова Акилина Михаилова: - / 3 | войсковые жители - дочь главы [1]
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Источник
Индексация данных проведена Александрой Чёрной

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