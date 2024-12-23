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Похилой Никита Василиев

Из справочника
Ревизская Сказка сл.Смаглеевка за 1795 год
ФИО
Похилой Никита Василиев
Пол
муж
Номер записи
47
Сословие
войсковые жители
Год ревизии
1795
Двор / Семья
4
Номер в семье/дворе
1
Родственная связь
глава
Возраст по прошлой РС
21
Возраст по текущей РС
34
Год рождения вычисленный
1761
Губерния
Воронежское
Уезд
Калитвянская
Место
сл. Смаглеевка
Место события
сл. Смаглеевка, Калитвянская окр., Воронежское нам.
Архивный код
ГАВО: ф.И261, оп.1, д.827, лист: 87
Полная запись РС
Номер двора / семьи: 4
01 | Похилой Никита Василиев: 21 / 34 | войсковые жители - глава
02 | Похила Пелагея Куприянова: 22 / 35 | войсковые жители - жена главы [1]
03 | Похилой Захарий Никитин: - / 9 | войсковые жители - сын главы [1]
04 | Похилой Иван Никитин: - / 6 | войсковые жители - сын главы [1]
05 | Похила Анна Никитина: - / 4 месяца | войсковые жители - дочь главы [1]
06 | Похила Ксения Василиева: 13 / - | войсковые жители - сестра главы [1]
Комментарий наборщика
Современная версия фамилии - Похилый (из Книги Памяти Кантемировского района)
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Источник
Индексация данных проведена Александрой Чёрной

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