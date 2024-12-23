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Салогубова Мелания Иванова

Из справочника
Ревизская Сказка сл.Смаглеевка за 1795 год
ФИО
Салогубова Мелания Иванова
Пол
жен
Номер записи
28
Сословие
войсковые жители
Год ревизии
1795
Двор / Семья
2
Номер в семье/дворе
2
Родственная связь
жена главы [1]
Возраст по прошлой РС
35
Возраст по текущей РС
-
Причина выбытия
смерть
Год убытия
1794
Год рождения вычисленный
1747
Губерния
Воронежское
Уезд
Калитвянская
Место
сл. Смаглеевка
Место события
сл. Смаглеевка, Калитвянская окр., Воронежское нам.
Архивный код
ГАВО: ф.И261, оп.1, д.827, лист: 86
Полная запись РС
Номер двора / семьи: 2
01 | Салогубов Иван Петров: 36 / 49 | войсковые жители - глава
02 | Салогубова Мелания Иванова: 35 / - | войсковые жители - жена главы [1]
03 | Салогубова Катерина Иванова: 10 / - | войсковые жители - дочь главы [1]
04 | Салогубова Ксения Иванова: - / 4 | войсковые жители - дочь главы [1]
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Источник
Индексация данных проведена Александрой Чёрной

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