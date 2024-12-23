Салогубова Мелания Иванова
Из справочника
Ревизская Сказка сл.Смаглеевка за 1795 год
- ФИО
- Салогубова Мелания Иванова
- Пол
- жен
- Номер записи
- 28
- Сословие
- войсковые жители
- Год ревизии
- 1795
- Двор / Семья
- 2
- Номер в семье/дворе
- 2
- Родственная связь
- жена главы [1]
- Возраст по прошлой РС
- 35
- Возраст по текущей РС
- -
- Причина выбытия
- смерть
- Год убытия
- 1794
- Год рождения вычисленный
- 1747
- Губерния
- Воронежское
- Уезд
- Калитвянская
- Место
- сл. Смаглеевка
- Место события
- сл. Смаглеевка, Калитвянская окр., Воронежское нам.
- Архивный код
- ГАВО: ф.И261, оп.1, д.827, лист: 86
- Полная запись РС
- Номер двора / семьи: 2
01 | Салогубов Иван Петров: 36 / 49 | войсковые жители - глава
02 | Салогубова Мелания Иванова: 35 / - | войсковые жители - жена главы [1]
03 | Салогубова Катерина Иванова: 10 / - | войсковые жители - дочь главы [1]
04 | Салогубова Ксения Иванова: - / 4 | войсковые жители - дочь главы [1]
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