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Салогубов Иван Петров

Из справочника
Ревизская Сказка сл.Смаглеевка за 1795 год
ФИО
Салогубов Иван Петров
Пол
муж
Номер записи
27
Сословие
войсковые жители
Год ревизии
1795
Двор / Семья
2
Номер в семье/дворе
1
Родственная связь
глава
Возраст по прошлой РС
36
Возраст по текущей РС
49
Год рождения вычисленный
1746
Губерния
Воронежское
Уезд
Калитвянская
Место
сл. Смаглеевка
Место события
сл. Смаглеевка, Калитвянская окр., Воронежское нам.
Архивный код
ГАВО: ф.И261, оп.1, д.827, лист: 86
Полная запись РС
Номер двора / семьи: 2
01 | Салогубов Иван Петров: 36 / 49 | войсковые жители - глава
02 | Салогубова Мелания Иванова: 35 / - | войсковые жители - жена главы [1]
03 | Салогубова Катерина Иванова: 10 / - | войсковые жители - дочь главы [1]
04 | Салогубова Ксения Иванова: - / 4 | войсковые жители - дочь главы [1]
Комментарий наборщика
Фамилия не упоминается в Книге Памяти Кантемировского района. Ближайшие варианты - Салогуб
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Источник
Индексация данных проведена Александрой Чёрной

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