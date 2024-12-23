Шептуха Параскева Иванова
Из справочника
Ревизская Сказка сл.Смаглеевка за 1795 год
- ФИО
- Шептуха Параскева Иванова
- Пол
- жен
- Номер записи
- 23
- Сословие
- войсковые жители
- Год ревизии
- 1795
- Двор / Семья
- 1
- Номер в семье/дворе
- 23
- Родственная связь
- дочь Ивана [6]
- Возраст по прошлой РС
- -
- Возраст по текущей РС
- 12
- Год рождения вычисленный
- 1783
- Губерния
- Воронежское
- Уезд
- Калитвянская
- Место
- сл. Смаглеевка
- Место события
- сл. Смаглеевка, Калитвянская окр., Воронежское нам.
- Архивный код
- ГАВО: ф.И261, оп.1, д.827, лист: 86
- Полная запись РС
- Номер двора / семьи: 1
01 | Шептуха Наум Филипов: 60 / 73 | войсковые жители - глава
02 | Шептуха Агрипина Емелиянова: 60 / - | войсковые жители - жена главы [1]
03 | Шептуха Ксения Петрова: - / 46 | войсковые жители - жена главы вторая [1]
04 | Шептуха Игнат Наумов: 39 / 52 | войсковые жители - сын главы [1]
05 | Шептуха Влас Наумов: 34 / 47 | войсковые жители - сын главы [1]
06 | Шептуха Иван Наумов: 24 / 37 | войсковые жители - сын главы [1]
07 | Шептуха Максим Наумов: 18 / 31 | войсковые жители - сын главы [1]
08 | Шептуха Евдокия Игнатова: 38 / 51 | войсковые жители - жена Игната [4]
09 | Шептуха Катерина Яковлева: 34 / 47 | войсковые жители - жена Власа [5]
10 | Шептуха Филип Власов: 3 / 16 | войсковые жители - сын Власа [5]
11 | Шептуха Настасия Власова: 13 / - | войсковые жители - дочь Власа [5]
12 | Шептуха Наталия Власова: 11 / - | войсковые жители - дочь Власа [5]
13 | Шептуха София Власова: 7 / - | войсковые жители - дочь Власа [5]
14 | Шептуха Дарья Власова: 2 / 15 | войсковые жители - дочь Власа [5]
15 | Шептуха Карп Власов: - / 5 | войсковые жители - сын Власа [5]
16 | Шептуха Лукьян Власов: - / 2 | войсковые жители - сын Власа [5]
17 | Шептуха Пелагея Власова: - / 10 | войсковые жители - дочь Власа [5]
18 | Шептуха Варвара Власова: - / 8 | войсковые жители - дочь Власа [5]
19 | Шептуха Марфа Алексеева: 24 / 37 | войсковые жители - жена Ивана [6]
20 | Шептуха Евфросиния Иванова: 7 / 20 | войсковые жители - дочь Ивана [6]
21 | Шептуха Евдокия Иванова: 2 / - | войсковые жители - дочь Ивана [6]
22 | Шептуха Иван Иванов: - / 9 | войсковые жители - сын Ивана [6]
23 | Шептуха Параскева Иванова: - / 12 | войсковые жители - дочь Ивана [6]
24 | Шептуха Тетияна Яковлева: 18 / 31 | войсковые жители - жена Максима [7]
25 | Шептуха Надежда Максимова: - / 4 | войсковые жители - дочь Максима [7]
26 | Шептуха Любовь Максимова: - / 2 | войсковые жители - дочь Максима [7]
- Показать всех упомянутых в записи
- Перейти
- Источник
- Индексация данных проведена Александрой Чёрной
Страницы, связанные с этой записью
- ЛюдиЛюди
Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.