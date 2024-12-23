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Михайла Ульянов

Из справочника
Ревизская сказка д.Слободка, Перемышльский уезд за 1858 год
ФИО
Михайла Ульянов
Пол
муж
Номер записи
143
Сословие
крестьянин
Год ревизии
1858
Двор/семья по прошлой ревизии
19
Двор / Семья
17
Номер в семье/дворе
1
Родственная связь
глава
Возраст по прошлой РС
14
Причина выбытия
как неправильно внесенный по 9-й ревизии подлежит вовсе исключению из настоящей переписи
Год рождения вычисленный
1836
Губерния
Калужская
Уезд
Перемышльский
Место
д. Слободка
Место события
д. Слободка, Полянская вол., Перемышльский у., Калужская губ.
Архивный код
ГАКО (Калуга): ф.86, оп.3, д.512, лист: 133
Полная запись РС
Наименование: Ревизская сказка по Перемышльскому уезду за 1858 год
Населённый пункт: д. Слободка
сословие: гос. Крестьяне
Номер двора / семьи: 17
01 | Михайла Ульянов: 14 / - | крестьянин - глава
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Источник
Индексация данных проведена Поповым Александром Андреевичем

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