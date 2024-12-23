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Дарья Алексеева

Из справочника
Ревизская сказка д.Слободка, Перемышльский уезд за 1858 год
ФИО
Дарья Алексеева
Пол
жен
Номер записи
141
Сословие
крестьянка
Год ревизии
1858
Двор/семья по прошлой ревизии
18
Двор / Семья
16
Номер в семье/дворе
6
Родственная связь
дочь главы [1]
Возраст по текущей РС
13
Год рождения вычисленный
1845
Губерния
Калужская
Уезд
Перемышльский
Место
д. Слободка
Место события
д. Слободка, Полянская вол., Перемышльский у., Калужская губ.
Архивный код
ГАКО (Калуга): ф.86, оп.3, д.512, лист: 132
Полная запись РС
Наименование: Ревизская сказка по Перемышльскому уезду за 1858 год
Населённый пункт: д. Слободка
сословие: гос. Крестьяне
Номер двора / семьи: 16
01 | Алексей Варфоломеев: 41 / 48 | крестьянин - глава
02 | Василий Алексеев: 1,5 / - | крестьянин - сын главы [1]
03 | Егор Алексеев: - / 6 | крестьянин - сын главы [1]
04 | Яков Алексеев: - / 1,5 | крестьянин - сын главы [1]
05 | Степанида Николаева: - / 32 | крестьянка - жена главы [1]
06 | Дарья Алексеева: - / 13 | крестьянка - дочь главы [1]
07 | Марья Алексеева: - / 4 | крестьянка - дочь главы [1]
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Источник
Индексация данных проведена Поповым Александром Андреевичем

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