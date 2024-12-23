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Василий Алексеев

Из справочника
Ревизская сказка д.Слободка, Перемышльский уезд за 1858 год
ФИО
Василий Алексеев
Пол
муж
Номер записи
137
Сословие
крестьянин
Год ревизии
1858
Двор/семья по прошлой ревизии
18
Двор / Семья
16
Номер в семье/дворе
2
Родственная связь
сын главы [1]
Возраст по прошлой РС
1,5
Причина выбытия
умер
Год убытия
1851
Год рождения вычисленный
1848
Год смерти
1851
Губерния
Калужская
Уезд
Перемышльский
Место
д. Слободка
Место события
д. Слободка, Полянская вол., Перемышльский у., Калужская губ.
Архивный код
ГАКО (Калуга): ф.86, оп.3, д.512, лист: 132
Полная запись РС
Наименование: Ревизская сказка по Перемышльскому уезду за 1858 год
Населённый пункт: д. Слободка
сословие: гос. Крестьяне
Номер двора / семьи: 16
01 | Алексей Варфоломеев: 41 / 48 | крестьянин - глава
02 | Василий Алексеев: 1,5 / - | крестьянин - сын главы [1]
03 | Егор Алексеев: - / 6 | крестьянин - сын главы [1]
04 | Яков Алексеев: - / 1,5 | крестьянин - сын главы [1]
05 | Степанида Николаева: - / 32 | крестьянка - жена главы [1]
06 | Дарья Алексеева: - / 13 | крестьянка - дочь главы [1]
07 | Марья Алексеева: - / 4 | крестьянка - дочь главы [1]
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Источник
Индексация данных проведена Поповым Александром Андреевичем

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