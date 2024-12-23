Алексей Варфоломеев
Из справочника
Ревизская сказка д.Слободка, Перемышльский уезд за 1858 год
- ФИО
- Алексей Варфоломеев
- Пол
- муж
- Номер записи
- 136
- Сословие
- крестьянин
- Год ревизии
- 1858
- Двор/семья по прошлой ревизии
- 18
- Двор / Семья
- 16
- Номер в семье/дворе
- 1
- Родственная связь
- глава
- Возраст по прошлой РС
- 41
- Возраст по текущей РС
- 48
- Год рождения вычисленный
- 1810
- Губерния
- Калужская
- Уезд
- Перемышльский
- Место
- д. Слободка
- Место события
- д. Слободка, Полянская вол., Перемышльский у., Калужская губ.
- Архивный код
- ГАКО (Калуга): ф.86, оп.3, д.512, лист: 132
- Полная запись РС
- Наименование: Ревизская сказка по Перемышльскому уезду за 1858 год
Населённый пункт: д. Слободка
сословие: гос. Крестьяне
Номер двора / семьи: 16
01 | Алексей Варфоломеев: 41 / 48 | крестьянин - глава
02 | Василий Алексеев: 1,5 / - | крестьянин - сын главы [1]
03 | Егор Алексеев: - / 6 | крестьянин - сын главы [1]
04 | Яков Алексеев: - / 1,5 | крестьянин - сын главы [1]
05 | Степанида Николаева: - / 32 | крестьянка - жена главы [1]
06 | Дарья Алексеева: - / 13 | крестьянка - дочь главы [1]
07 | Марья Алексеева: - / 4 | крестьянка - дочь главы [1]
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- Индексация данных проведена Поповым Александром Андреевичем
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