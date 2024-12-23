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Федосья Никитина

Из справочника
Ревизская сказка д.Слободка, Перемышльский уезд за 1858 год
ФИО
Федосья Никитина
Пол
жен
Номер записи
132
Сословие
крестьянка
Год ревизии
1858
Двор/семья по прошлой ревизии
17
Двор / Семья
15
Номер в семье/дворе
4
Родственная связь
сестра главы [1]
Возраст по текущей РС
21
Год рождения вычисленный
1837
Губерния
Калужская
Уезд
Перемышльский
Место
д. Слободка
Место события
д. Слободка, Полянская вол., Перемышльский у., Калужская губ.
Архивный код
ГАКО (Калуга): ф.86, оп.3, д.512, лист: 132
Полная запись РС
Наименование: Ревизская сказка по Перемышльскому уезду за 1858 год
Населённый пункт: д. Слободка
сословие: гос. Крестьяне
Номер двора / семьи: 15
01 | Иван Никитин: 25 / 32 | крестьянин - глава
02 | Василий Никитин: 18 / 25 | крестьянин - брат главы [1]
03 | Пелагея Кондратьева: - / 55 | крестьянка - мать главы [1]
04 | Федосья Никитина: - / 21 | крестьянка - сестра главы [1]
05 | Татьяна Фадеева: - / 29 | крестьянка - жена главы [1]
06 | Татьяна Иванова: - / 8 | крестьянка - дочь главы [1]
07 | Марья Иванова: - / 68 | крестьянка - тетка главы [1]
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Источник
Индексация данных проведена Поповым Александром Андреевичем

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