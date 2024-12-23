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Василий Никитин

Из справочника
Ревизская сказка д.Слободка, Перемышльский уезд за 1858 год
ФИО
Василий Никитин
Пол
муж
Номер записи
130
Сословие
крестьянин
Год ревизии
1858
Двор/семья по прошлой ревизии
17
Двор / Семья
15
Номер в семье/дворе
2
Родственная связь
брат главы [1]
Возраст по прошлой РС
18
Возраст по текущей РС
25
Год рождения вычисленный
1833
Губерния
Калужская
Уезд
Перемышльский
Место
д. Слободка
Место события
д. Слободка, Полянская вол., Перемышльский у., Калужская губ.
Архивный код
ГАКО (Калуга): ф.86, оп.3, д.512, лист: 132
Полная запись РС
Наименование: Ревизская сказка по Перемышльскому уезду за 1858 год
Населённый пункт: д. Слободка
сословие: гос. Крестьяне
Номер двора / семьи: 15
01 | Иван Никитин: 25 / 32 | крестьянин - глава
02 | Василий Никитин: 18 / 25 | крестьянин - брат главы [1]
03 | Пелагея Кондратьева: - / 55 | крестьянка - мать главы [1]
04 | Федосья Никитина: - / 21 | крестьянка - сестра главы [1]
05 | Татьяна Фадеева: - / 29 | крестьянка - жена главы [1]
06 | Татьяна Иванова: - / 8 | крестьянка - дочь главы [1]
07 | Марья Иванова: - / 68 | крестьянка - тетка главы [1]
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Источник
Индексация данных проведена Поповым Александром Андреевичем

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