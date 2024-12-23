Логвин Павлов
Из справочника
Ревизская сказка д.Слободка, Перемышльский уезд за 1858 год
- ФИО
- Логвин Павлов
- Пол
- муж
- Номер записи
- 117
- Сословие
- крестьянин
- Год ревизии
- 1858
- Двор/семья по прошлой ревизии
- 15
- Двор / Семья
- 14
- Номер в семье/дворе
- 13
- Родственная связь
- брат главы [1]
- Возраст по прошлой РС
- 45
- Причина выбытия
- умер
- Год убытия
- 1855
- Год рождения вычисленный
- 1805
- Год смерти
- 1855
- Губерния
- Калужская
- Уезд
- Перемышльский
- Место
- д. Слободка
- Место события
- д. Слободка, Полянская вол., Перемышльский у., Калужская губ.
- Архивный код
- ГАКО (Калуга): ф.86, оп.3, д.512, лист: 131
- Полная запись РС
- Наименование: Ревизская сказка по Перемышльскому уезду за 1858 год
Населённый пункт: д. Слободка
сословие: гос. Крестьяне
Номер двора / семьи: 14
01 | Алексей Павлов: 62 / 69 | крестьянин - глава
02 | Григорий Алексеев: 34 / 41 | крестьянин - сын главы [1]
03 | Александр Григориев: 10 / 17 | крестьянин - сын Григория [2]
04 | Владимир Григориев: 4 / 11 | крестьянин - сын Григория [2]
05 | Семен Григориев: 1 / 8 | крестьянин - сын Григория [2]
06 | Михайла Алексеев: 33 / 40 | крестьянин - сын главы [1]
07 | Андрей Михайлов: - / 6 | крестьянин - сын Михайлы [6]
08 | Михайла Алексеев: 31 / 38 | крестьянин - сын главы [1]
09 | Ларион Алексеев: 16 / - | крестьянин - сын главы [1]
10 | Яков Андреев: 28 / 35 | крестьянин - племянник главы [1]
11 | Дмитрий Яковлев: - / 6 | крестьянин - сын якова [10]
12 | Анисим Павлов: 48 / 55 | крестьянин - брат главы [1]
13 | Логвин Павлов: 45 / - | крестьянин - брат главы [1]
14 | Салманида Петрова: - / 45 | крестьянка - жена Григория [2]
15 | Дарья Григориева: - / 3 | крестьянка - дочь Григория [2]
16 | Марья Григориева: - / 3 | крестьянка - дочь Григория [2]
17 | Степанида Егорова: - / 37 | крестьянка - жена Михайлы [6]
18 | Степанида Михайлова: - / 13 | крестьянка - дочь Михайлы [6]
19 | Аксинья Петрова: - / 42 | крестьянка - жена Михайлы [8]
20 | Матрена Антипова: - / 20 | крестьянка - жена Якова [10]
21 | Авдотья Васильева: - / 54 | крестьянка - жена Анисима [12]
22 | Фекла Анисимова: - / 28 | крестьянка - дочь Анисима [12]
23 | Аграфена Осипова: - / 53 | крестьянка - жена Логвина [13]
24 | Авдотья Логвина: - / 30 | крестьянка - дочь Логвина [13]
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- Индексация данных проведена Поповым Александром Андреевичем
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