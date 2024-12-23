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Ларион Алексеев

Из справочника
Ревизская сказка д.Слободка, Перемышльский уезд за 1858 год
ФИО
Ларион Алексеев
Пол
муж
Номер записи
113
Сословие
крестьянин
Год ревизии
1858
Двор/семья по прошлой ревизии
15
Двор / Семья
14
Номер в семье/дворе
9
Родственная связь
сын главы [1]
Возраст по прошлой РС
16
Причина выбытия
рекрут
Год убытия
1854
Год рождения вычисленный
1834
Губерния
Калужская
Уезд
Перемышльский
Место
д. Слободка
Место события
д. Слободка, Полянская вол., Перемышльский у., Калужская губ.
Архивный код
ГАКО (Калуга): ф.86, оп.3, д.512, лист: 131
Полная запись РС
Наименование: Ревизская сказка по Перемышльскому уезду за 1858 год
Населённый пункт: д. Слободка
сословие: гос. Крестьяне
Номер двора / семьи: 14
01 | Алексей Павлов: 62 / 69 | крестьянин - глава
02 | Григорий Алексеев: 34 / 41 | крестьянин - сын главы [1]
03 | Александр Григориев: 10 / 17 | крестьянин - сын Григория [2]
04 | Владимир Григориев: 4 / 11 | крестьянин - сын Григория [2]
05 | Семен Григориев: 1 / 8 | крестьянин - сын Григория [2]
06 | Михайла Алексеев: 33 / 40 | крестьянин - сын главы [1]
07 | Андрей Михайлов: - / 6 | крестьянин - сын Михайлы [6]
08 | Михайла Алексеев: 31 / 38 | крестьянин - сын главы [1]
09 | Ларион Алексеев: 16 / - | крестьянин - сын главы [1]
10 | Яков Андреев: 28 / 35 | крестьянин - племянник главы [1]
11 | Дмитрий Яковлев: - / 6 | крестьянин - сын якова [10]
12 | Анисим Павлов: 48 / 55 | крестьянин - брат главы [1]
13 | Логвин Павлов: 45 / - | крестьянин - брат главы [1]
14 | Салманида Петрова: - / 45 | крестьянка - жена Григория [2]
15 | Дарья Григориева: - / 3 | крестьянка - дочь Григория [2]
16 | Марья Григориева: - / 3 | крестьянка - дочь Григория [2]
17 | Степанида Егорова: - / 37 | крестьянка - жена Михайлы [6]
18 | Степанида Михайлова: - / 13 | крестьянка - дочь Михайлы [6]
19 | Аксинья Петрова: - / 42 | крестьянка - жена Михайлы [8]
20 | Матрена Антипова: - / 20 | крестьянка - жена Якова [10]
21 | Авдотья Васильева: - / 54 | крестьянка - жена Анисима [12]
22 | Фекла Анисимова: - / 28 | крестьянка - дочь Анисима [12]
23 | Аграфена Осипова: - / 53 | крестьянка - жена Логвина [13]
24 | Авдотья Логвина: - / 30 | крестьянка - дочь Логвина [13]
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Индексация данных проведена Поповым Александром Андреевичем

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