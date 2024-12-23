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Ольга Иванова

Из справочника
Ревизская сказка д.Слободка, Перемышльский уезд за 1858 год
ФИО
Ольга Иванова
Пол
жен
Номер записи
104
Сословие
крестьянка
Год ревизии
1858
Двор/семья по прошлой ревизии
14
Двор / Семья
13
Номер в семье/дворе
3
Родственная связь
дочь главы [1]
Возраст по текущей РС
1
Год рождения вычисленный
1857
Губерния
Калужская
Уезд
Перемышльский
Место
д. Слободка
Место события
д. Слободка, Полянская вол., Перемышльский у., Калужская губ.
Архивный код
ГАКО (Калуга): ф.86, оп.3, д.512, лист: 130
Полная запись РС
Наименование: Ревизская сказка по Перемышльскому уезду за 1858 год
Населённый пункт: д. Слободка
сословие: гос. Крестьяне
Номер двора / семьи: 13
01 | Иван Константинов: 16 / 23 | крестьянин - глава
02 | Прасковья Иванова: - / 18 | крестьянка - жена главы [1]
03 | Ольга Иванова: - / 1 | крестьянка - дочь главы [1]
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Источник
Индексация данных проведена Поповым Александром Андреевичем

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