Афанасий Иванов
Из справочника
Ревизская сказка д.Слободка, Перемышльский уезд за 1858 год
- ФИО
- Афанасий Иванов
- Пол
- муж
- Номер записи
- 96
- Сословие
- крестьянин
- Год ревизии
- 1858
- Двор/семья по прошлой ревизии
- 13
- Двор / Семья
- 12
- Номер в семье/дворе
- 8
- Родственная связь
- сын главы [1]
- Возраст по прошлой РС
- 23
- Возраст по текущей РС
- 30
- Год рождения вычисленный
- 1828
- Губерния
- Калужская
- Уезд
- Перемышльский
- Место
- д. Слободка
- Место события
- д. Слободка, Полянская вол., Перемышльский у., Калужская губ.
- Архивный код
- ГАКО (Калуга): ф.86, оп.3, д.512, лист: 130
- Полная запись РС
- Наименование: Ревизская сказка по Перемышльскому уезду за 1858 год
Населённый пункт: д. Слободка
сословие: гос. Крестьяне
Номер двора / семьи: 12
01 | Иван Афонасьев: 61 / - | крестьянин - глава
02 | Федор Иванов: 32 / 39 | крестьянин - сын главы [1]
03 | Зиновей Федоров: 1,5 / 8,5 | крестьянин - сын Федора [2]
04 | Моисей Федоров: - / 3 | крестьянин - сын Федора [2]
05 | Сергей Федоров: - / 0,25 | крестьянин - сын Федора [2]
06 | Алексей Иванов: 30 / 37 | крестьянин - сын главы [1]
07 | Филип Алексеев: 1,5 / 8,5 | крестьянин - сын Алексея [6]
08 | Афанасий Иванов: 23 / 30 | крестьянин - сын главы [1]
09 | Аксинья Иванова: - / 64 | крестьянка - жена главы [1]
10 | Аксинья Аристархова: - / 34 | крестьянка - жена Федора [2]
11 | Наталья Федорова: - / 5 | крестьянка - дочь Федора [2]
12 | Василиса Егорова: - / 30 | крестьянка - жена Алексея [6]
13 | Марья Степанова: - / 30 | крестьянка - жена Афанасия [8]
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- Индексация данных проведена Поповым Александром Андреевичем
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