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Алексей Иванов

Из справочника
Ревизская сказка д.Слободка, Перемышльский уезд за 1858 год
ФИО
Алексей Иванов
Пол
муж
Номер записи
94
Сословие
крестьянин
Год ревизии
1858
Двор/семья по прошлой ревизии
13
Двор / Семья
12
Номер в семье/дворе
6
Родственная связь
сын главы [1]
Возраст по прошлой РС
30
Возраст по текущей РС
37
Год рождения вычисленный
1821
Губерния
Калужская
Уезд
Перемышльский
Место
д. Слободка
Место события
д. Слободка, Полянская вол., Перемышльский у., Калужская губ.
Архивный код
ГАКО (Калуга): ф.86, оп.3, д.512, лист: 130
Полная запись РС
Наименование: Ревизская сказка по Перемышльскому уезду за 1858 год
Населённый пункт: д. Слободка
сословие: гос. Крестьяне
Номер двора / семьи: 12
01 | Иван Афонасьев: 61 / - | крестьянин - глава
02 | Федор Иванов: 32 / 39 | крестьянин - сын главы [1]
03 | Зиновей Федоров: 1,5 / 8,5 | крестьянин - сын Федора [2]
04 | Моисей Федоров: - / 3 | крестьянин - сын Федора [2]
05 | Сергей Федоров: - / 0,25 | крестьянин - сын Федора [2]
06 | Алексей Иванов: 30 / 37 | крестьянин - сын главы [1]
07 | Филип Алексеев: 1,5 / 8,5 | крестьянин - сын Алексея [6]
08 | Афанасий Иванов: 23 / 30 | крестьянин - сын главы [1]
09 | Аксинья Иванова: - / 64 | крестьянка - жена главы [1]
10 | Аксинья Аристархова: - / 34 | крестьянка - жена Федора [2]
11 | Наталья Федорова: - / 5 | крестьянка - дочь Федора [2]
12 | Василиса Егорова: - / 30 | крестьянка - жена Алексея [6]
13 | Марья Степанова: - / 30 | крестьянка - жена Афанасия [8]
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Источник
Индексация данных проведена Поповым Александром Андреевичем

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