Апросинья Васильева
Из справочника
Ревизская сказка д.Слободка, Перемышльский уезд за 1858 год
- ФИО
- Апросинья Васильева
- Пол
- жен
- Номер записи
- 86
- Сословие
- крестьянка
- Год ревизии
- 1858
- Двор/семья по прошлой ревизии
- 12
- Двор / Семья
- 11
- Номер в семье/дворе
- 9
- Родственная связь
- жена главы [1]
- Возраст по текущей РС
- 27
- Год рождения вычисленный
- 1831
- Губерния
- Калужская
- Уезд
- Перемышльский
- Место
- д. Слободка
- Место события
- д. Слободка, Полянская вол., Перемышльский у., Калужская губ.
- Архивный код
- ГАКО (Калуга): ф.86, оп.3, д.512, лист: 128
- Полная запись РС
- Наименование: Ревизская сказка по Перемышльскому уезду за 1858 год
Населённый пункт: д. Слободка
сословие: гос. Крестьяне
Номер двора / семьи: 11
01 | Аким Ефимов: 20 / 27 | крестьянин - глава
02 | Иван Акимов: - / 1,5 | крестьянин - сын главы [1]
03 | Иван Дмитриев: 48 / - | крестьянин - дядя главы [1]
04 | Иван Иванов: 12 / 19 | крестьянин - сын Ивана Дмитриева [3]
05 | Стефан Иванов: 8 / 15 | крестьянин - сын Ивана Дмитриева [3]
06 | Трифон Архипов: 31 / - | крестьянин - зять Ивана Дмитриева [3]
07 | Владимир Трифонов: 6 / 13 | крестьянин - сын Трифона [6]
08 | Сергей Трифонов: 1 / 8 | крестьянин - сын Трифона [6]
09 | Апросинья Васильева: - / 27 | крестьянка - жена главы [1]
10 | Устинья Акимова: - / 5 | крестьянка - дочь главы [1]
11 | Настасья Иванова: - / 37 | крестьянка - жена Трифона [6]
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- Индексация данных проведена Поповым Александром Андреевичем
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