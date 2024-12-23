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Трифон Архипов

Из справочника
Ревизская сказка д.Слободка, Перемышльский уезд за 1858 год
ФИО
Трифон Архипов
Пол
муж
Номер записи
83
Сословие
крестьянин
Год ревизии
1858
Двор/семья по прошлой ревизии
12
Двор / Семья
11
Номер в семье/дворе
6
Родственная связь
зять Ивана Дмитриева [3]
Откуда прибыл
д. Поляна, Полянская вол., Перемышльский у., Калужская губ.
Возраст по прошлой РС
31
Причина выбытия
в безизвестной отлучке
Год убытия
1851
Год рождения вычисленный
1819
Губерния
Калужская
Уезд
Перемышльский
Место
д. Слободка
Место события
д. Слободка, Полянская вол., Перемышльский у., Калужская губ.
Архивный код
ГАКО (Калуга): ф.86, оп.3, д.512, лист: 129
Полная запись РС
Наименование: Ревизская сказка по Перемышльскому уезду за 1858 год
Населённый пункт: д. Слободка
сословие: гос. Крестьяне
Номер двора / семьи: 11
01 | Аким Ефимов: 20 / 27 | крестьянин - глава
02 | Иван Акимов: - / 1,5 | крестьянин - сын главы [1]
03 | Иван Дмитриев: 48 / - | крестьянин - дядя главы [1]
04 | Иван Иванов: 12 / 19 | крестьянин - сын Ивана Дмитриева [3]
05 | Стефан Иванов: 8 / 15 | крестьянин - сын Ивана Дмитриева [3]
06 | Трифон Архипов: 31 / - | крестьянин - зять Ивана Дмитриева [3]
07 | Владимир Трифонов: 6 / 13 | крестьянин - сын Трифона [6]
08 | Сергей Трифонов: 1 / 8 | крестьянин - сын Трифона [6]
09 | Апросинья Васильева: - / 27 | крестьянка - жена главы [1]
10 | Устинья Акимова: - / 5 | крестьянка - дочь главы [1]
11 | Настасья Иванова: - / 37 | крестьянка - жена Трифона [6]
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Источник
Индексация данных проведена Поповым Александром Андреевичем

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