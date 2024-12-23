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Иван Иванов

Из справочника
Ревизская сказка д.Слободка, Перемышльский уезд за 1858 год
ФИО
Иван Иванов
Пол
муж
Номер записи
81
Сословие
крестьянин
Год ревизии
1858
Двор/семья по прошлой ревизии
12
Двор / Семья
11
Номер в семье/дворе
4
Родственная связь
сын Ивана Дмитриева [3]
Возраст по прошлой РС
12
Возраст по текущей РС
19
Год рождения вычисленный
1839
Губерния
Калужская
Уезд
Перемышльский
Место
д. Слободка
Место события
д. Слободка, Полянская вол., Перемышльский у., Калужская губ.
Архивный код
ГАКО (Калуга): ф.86, оп.3, д.512, лист: 128
Полная запись РС
Наименование: Ревизская сказка по Перемышльскому уезду за 1858 год
Населённый пункт: д. Слободка
сословие: гос. Крестьяне
Номер двора / семьи: 11
01 | Аким Ефимов: 20 / 27 | крестьянин - глава
02 | Иван Акимов: - / 1,5 | крестьянин - сын главы [1]
03 | Иван Дмитриев: 48 / - | крестьянин - дядя главы [1]
04 | Иван Иванов: 12 / 19 | крестьянин - сын Ивана Дмитриева [3]
05 | Стефан Иванов: 8 / 15 | крестьянин - сын Ивана Дмитриева [3]
06 | Трифон Архипов: 31 / - | крестьянин - зять Ивана Дмитриева [3]
07 | Владимир Трифонов: 6 / 13 | крестьянин - сын Трифона [6]
08 | Сергей Трифонов: 1 / 8 | крестьянин - сын Трифона [6]
09 | Апросинья Васильева: - / 27 | крестьянка - жена главы [1]
10 | Устинья Акимова: - / 5 | крестьянка - дочь главы [1]
11 | Настасья Иванова: - / 37 | крестьянка - жена Трифона [6]
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Источник
Индексация данных проведена Поповым Александром Андреевичем

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