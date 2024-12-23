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Спиридон Андреянов

Из справочника
Ревизская сказка д.Слободка, Перемышльский уезд за 1858 год
ФИО
Спиридон Андреянов
Пол
муж
Номер записи
75
Сословие
крестьянин
Год ревизии
1858
Двор/семья по прошлой ревизии
11
Двор / Семья
10
Номер в семье/дворе
3
Родственная связь
сын главы [1]
Возраст по прошлой РС
1,5
Возраст по текущей РС
8
Год рождения вычисленный
1850
Губерния
Калужская
Уезд
Перемышльский
Место
д. Слободка
Место события
д. Слободка, Полянская вол., Перемышльский у., Калужская губ.
Архивный код
ГАКО (Калуга): ф.86, оп.3, д.512, лист: 128
Полная запись РС
Наименование: Ревизская сказка по Перемышльскому уезду за 1858 год
Населённый пункт: д. Слободка
сословие: гос. Крестьяне
Номер двора / семьи: 10
01 | Андреян Иванов: 53 / 60 | крестьянин - глава
02 | Демьян Андреянов: 19 / - | крестьянин - сын главы [1]
03 | Спиридон Андреянов: 1,5 / 8 | крестьянин - сын главы [1]
04 | Яков Акимов: 7 / 15 | крестьянин - внук главы [1]
05 | Марина Венедиктова: - / 42 | крестьянка - жена главы [1]
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Источник
Индексация данных проведена Поповым Александром Андреевичем

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