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Марина Наумова

Из справочника
Ревизская сказка д.Слободка, Перемышльский уезд за 1858 год
ФИО
Марина Наумова
Пол
жен
Номер записи
71
Сословие
крестьянка
Год ревизии
1858
Двор/семья по прошлой ревизии
9
Двор / Семья
9
Номер в семье/дворе
5
Родственная связь
жена главы [1]
Возраст по текущей РС
41
Год рождения вычисленный
1817
Губерния
Калужская
Уезд
Перемышльский
Место
д. Слободка
Место события
д. Слободка, Полянская вол., Перемышльский у., Калужская губ.
Архивный код
ГАКО (Калуга): ф.86, оп.3, д.512, лист: 127
Полная запись РС
Наименование: Ревизская сказка по Перемышльскому уезду за 1858 год
Населённый пункт: д. Слободка
сословие: гос. Крестьяне
Номер двора / семьи: 9
01 | Тихон Акимов: 34 / 41 | крестьянин - глава
02 | Максим Тихонов: 10 / 17 | крестьянин - сын главы [1]
03 | Ефим Тихонов: 4 / 11 | крестьянин - сын главы [1]
04 | Федор Тихонов: 1,5 / 8,5 | крестьянин - сын главы [1]
05 | Марина Наумова: - / 41 | крестьянка - жена главы [1]
06 | Афимья Тихонова: - / 19 | крестьянка - дочь главы [1]
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Источник
Индексация данных проведена Поповым Александром Андреевичем

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