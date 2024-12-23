Марина Наумова
Из справочника
Ревизская сказка д.Слободка, Перемышльский уезд за 1858 год
- ФИО
- Марина Наумова
- Пол
- жен
- Номер записи
- 71
- Сословие
- крестьянка
- Год ревизии
- 1858
- Двор/семья по прошлой ревизии
- 9
- Двор / Семья
- 9
- Номер в семье/дворе
- 5
- Родственная связь
- жена главы [1]
- Возраст по текущей РС
- 41
- Год рождения вычисленный
- 1817
- Губерния
- Калужская
- Уезд
- Перемышльский
- Место
- д. Слободка
- Место события
- д. Слободка, Полянская вол., Перемышльский у., Калужская губ.
- Архивный код
- ГАКО (Калуга): ф.86, оп.3, д.512, лист: 127
- Полная запись РС
- Наименование: Ревизская сказка по Перемышльскому уезду за 1858 год
Населённый пункт: д. Слободка
сословие: гос. Крестьяне
Номер двора / семьи: 9
01 | Тихон Акимов: 34 / 41 | крестьянин - глава
02 | Максим Тихонов: 10 / 17 | крестьянин - сын главы [1]
03 | Ефим Тихонов: 4 / 11 | крестьянин - сын главы [1]
04 | Федор Тихонов: 1,5 / 8,5 | крестьянин - сын главы [1]
05 | Марина Наумова: - / 41 | крестьянка - жена главы [1]
06 | Афимья Тихонова: - / 19 | крестьянка - дочь главы [1]
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- Индексация данных проведена Поповым Александром Андреевичем
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