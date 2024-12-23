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Федор Тихонов

Из справочника
Ревизская сказка д.Слободка, Перемышльский уезд за 1858 год
ФИО
Федор Тихонов
Пол
муж
Номер записи
70
Сословие
крестьянин
Год ревизии
1858
Двор/семья по прошлой ревизии
9
Двор / Семья
9
Номер в семье/дворе
4
Родственная связь
сын главы [1]
Возраст по прошлой РС
1,5
Возраст по текущей РС
8,5
Год рождения вычисленный
1849
Губерния
Калужская
Уезд
Перемышльский
Место
д. Слободка
Место события
д. Слободка, Полянская вол., Перемышльский у., Калужская губ.
Архивный код
ГАКО (Калуга): ф.86, оп.3, д.512, лист: 127
Полная запись РС
Наименование: Ревизская сказка по Перемышльскому уезду за 1858 год
Населённый пункт: д. Слободка
сословие: гос. Крестьяне
Номер двора / семьи: 9
01 | Тихон Акимов: 34 / 41 | крестьянин - глава
02 | Максим Тихонов: 10 / 17 | крестьянин - сын главы [1]
03 | Ефим Тихонов: 4 / 11 | крестьянин - сын главы [1]
04 | Федор Тихонов: 1,5 / 8,5 | крестьянин - сын главы [1]
05 | Марина Наумова: - / 41 | крестьянка - жена главы [1]
06 | Афимья Тихонова: - / 19 | крестьянка - дочь главы [1]
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Источник
Индексация данных проведена Поповым Александром Андреевичем

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