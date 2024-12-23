Стефан Проклов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСтефан Проклов

Стефан Проклов

Из справочника
Ревизская сказка д.Слободка, Перемышльский уезд за 1858 год
ФИО
Стефан Проклов
Пол
муж
Номер записи
63
Сословие
крестьянин
Год ревизии
1858
Двор/семья по прошлой ревизии
8
Двор / Семья
8
Номер в семье/дворе
6
Родственная связь
сын Прокла [5]
Возраст по прошлой РС
2
Возраст по текущей РС
9
Год рождения вычисленный
1849
Губерния
Калужская
Уезд
Перемышльский
Место
д. Слободка
Место события
д. Слободка, Полянская вол., Перемышльский у., Калужская губ.
Архивный код
ГАКО (Калуга): ф.86, оп.3, д.512, лист: 127
Полная запись РС
Наименование: Ревизская сказка по Перемышльскому уезду за 1858 год
Населённый пункт: д. Слободка
сословие: гос. Крестьяне
Номер двора / семьи: 8
01 | Казьма Ерофеев: 56 / - | крестьянин - глава
02 | Демид Казьмин: 28 / 35 | крестьянин - сын главы [1]
03 | Николай Демидов: 4 / 11 | крестьянин - сын Демида [2]
04 | Николай Казьмин: 23 / - | крестьянин - сын главы [1]
05 | Прокл Степанов: 37 / - | крестьянин - пасынок главы [1]
06 | Стефан Проклов: 2 / 9 | крестьянин - сын Прокла [5]
07 | Пракофий Проклов: - / 6 | крестьянин - сын Прокла [5]
08 | Агафья Казьмина: - / 33 | крестьянка - дочь главы [1]
09 | Анна Миронова: - / 37 | крестьянка - жена Прокла [5]
Показать всех упомянутых в записи
Перейти
Источник
Индексация данных проведена Поповым Александром Андреевичем

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.