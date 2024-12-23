Николай Казьмин
Из справочника
Ревизская сказка д.Слободка, Перемышльский уезд за 1858 год
- ФИО
- Николай Казьмин
- Пол
- муж
- Номер записи
- 61
- Сословие
- крестьянин
- Год ревизии
- 1858
- Двор/семья по прошлой ревизии
- 8
- Двор / Семья
- 8
- Номер в семье/дворе
- 4
- Родственная связь
- сын главы [1]
- Возраст по прошлой РС
- 23
- Причина выбытия
- умер
- Год убытия
- 1851
- Год рождения вычисленный
- 1827
- Год смерти
- 1851
- Губерния
- Калужская
- Уезд
- Перемышльский
- Место
- д. Слободка
- Место события
- д. Слободка, Полянская вол., Перемышльский у., Калужская губ.
- Архивный код
- ГАКО (Калуга): ф.86, оп.3, д.512, лист: 126
- Полная запись РС
- Наименование: Ревизская сказка по Перемышльскому уезду за 1858 год
Населённый пункт: д. Слободка
сословие: гос. Крестьяне
Номер двора / семьи: 8
01 | Казьма Ерофеев: 56 / - | крестьянин - глава
02 | Демид Казьмин: 28 / 35 | крестьянин - сын главы [1]
03 | Николай Демидов: 4 / 11 | крестьянин - сын Демида [2]
04 | Николай Казьмин: 23 / - | крестьянин - сын главы [1]
05 | Прокл Степанов: 37 / - | крестьянин - пасынок главы [1]
06 | Стефан Проклов: 2 / 9 | крестьянин - сын Прокла [5]
07 | Пракофий Проклов: - / 6 | крестьянин - сын Прокла [5]
08 | Агафья Казьмина: - / 33 | крестьянка - дочь главы [1]
09 | Анна Миронова: - / 37 | крестьянка - жена Прокла [5]
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- Индексация данных проведена Поповым Александром Андреевичем
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