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Николай Казьмин

Из справочника
Ревизская сказка д.Слободка, Перемышльский уезд за 1858 год
ФИО
Николай Казьмин
Пол
муж
Номер записи
61
Сословие
крестьянин
Год ревизии
1858
Двор/семья по прошлой ревизии
8
Двор / Семья
8
Номер в семье/дворе
4
Родственная связь
сын главы [1]
Возраст по прошлой РС
23
Причина выбытия
умер
Год убытия
1851
Год рождения вычисленный
1827
Год смерти
1851
Губерния
Калужская
Уезд
Перемышльский
Место
д. Слободка
Место события
д. Слободка, Полянская вол., Перемышльский у., Калужская губ.
Архивный код
ГАКО (Калуга): ф.86, оп.3, д.512, лист: 126
Полная запись РС
Наименование: Ревизская сказка по Перемышльскому уезду за 1858 год
Населённый пункт: д. Слободка
сословие: гос. Крестьяне
Номер двора / семьи: 8
01 | Казьма Ерофеев: 56 / - | крестьянин - глава
02 | Демид Казьмин: 28 / 35 | крестьянин - сын главы [1]
03 | Николай Демидов: 4 / 11 | крестьянин - сын Демида [2]
04 | Николай Казьмин: 23 / - | крестьянин - сын главы [1]
05 | Прокл Степанов: 37 / - | крестьянин - пасынок главы [1]
06 | Стефан Проклов: 2 / 9 | крестьянин - сын Прокла [5]
07 | Пракофий Проклов: - / 6 | крестьянин - сын Прокла [5]
08 | Агафья Казьмина: - / 33 | крестьянка - дочь главы [1]
09 | Анна Миронова: - / 37 | крестьянка - жена Прокла [5]
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Источник
Индексация данных проведена Поповым Александром Андреевичем

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