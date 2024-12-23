Степанида Емельянова
Из справочника
Ревизская сказка д.Слободка, Перемышльский уезд за 1858 год
- ФИО
- Степанида Емельянова
- Пол
- жен
- Номер записи
- 56
- Сословие
- крестьянка
- Год ревизии
- 1858
- Двор/семья по прошлой ревизии
- 7
- Двор / Семья
- 7
- Номер в семье/дворе
- 7
- Родственная связь
- жена Михайлы [2]
- Возраст по текущей РС
- 23
- Год рождения вычисленный
- 1835
- Губерния
- Калужская
- Уезд
- Перемышльский
- Место
- д. Слободка
- Место события
- д. Слободка, Полянская вол., Перемышльский у., Калужская губ.
- Архивный код
- ГАКО (Калуга): ф.86, оп.3, д.512, лист: 126
- Полная запись РС
- Наименование: Ревизская сказка по Перемышльскому уезду за 1858 год
Населённый пункт: д. Слободка
сословие: гос. Крестьяне
Номер двора / семьи: 7
01 | Александр Филипов: 50 / 57 | крестьянин - глава
02 | Михайла Иванов: 14 / 21 | крестьянин - пасынок главы [1]
03 | Андрей Михайлов: - / 1 | крестьянин - сын Михайлы [2]
04 | Федор Иванов: 21 / 28 | крестьянин - пасынок главы [1]
05 | Михей Федоров: - / 6 | крестьянин - сын Федора [4]
06 | Марфа Фомина: - / 37 | крестьянка - жена главы [1]
07 | Степанида Емельянова: - / 23 | крестьянка - жена Михайлы [2]
08 | Федосья Иванова: - / 27 | крестьянка - жена Федора [4]
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- Индексация данных проведена Поповым Александром Андреевичем
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