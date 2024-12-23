Михей Федоров — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМихей Федоров

Михей Федоров

Из справочника
Ревизская сказка д.Слободка, Перемышльский уезд за 1858 год
ФИО
Михей Федоров
Пол
муж
Номер записи
54
Сословие
крестьянин
Год ревизии
1858
Двор/семья по прошлой ревизии
7
Двор / Семья
7
Номер в семье/дворе
5
Родственная связь
сын Федора [4]
Возраст по текущей РС
6
Год рождения вычисленный
1852
Губерния
Калужская
Уезд
Перемышльский
Место
д. Слободка
Место события
д. Слободка, Полянская вол., Перемышльский у., Калужская губ.
Архивный код
ГАКО (Калуга): ф.86, оп.3, д.512, лист: 126
Полная запись РС
Наименование: Ревизская сказка по Перемышльскому уезду за 1858 год
Населённый пункт: д. Слободка
сословие: гос. Крестьяне
Номер двора / семьи: 7
01 | Александр Филипов: 50 / 57 | крестьянин - глава
02 | Михайла Иванов: 14 / 21 | крестьянин - пасынок главы [1]
03 | Андрей Михайлов: - / 1 | крестьянин - сын Михайлы [2]
04 | Федор Иванов: 21 / 28 | крестьянин - пасынок главы [1]
05 | Михей Федоров: - / 6 | крестьянин - сын Федора [4]
06 | Марфа Фомина: - / 37 | крестьянка - жена главы [1]
07 | Степанида Емельянова: - / 23 | крестьянка - жена Михайлы [2]
08 | Федосья Иванова: - / 27 | крестьянка - жена Федора [4]
Показать всех упомянутых в записи
Перейти
Источник
Индексация данных проведена Поповым Александром Андреевичем

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.