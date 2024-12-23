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Михайла Иванов

Из справочника
Ревизская сказка д.Слободка, Перемышльский уезд за 1858 год
ФИО
Михайла Иванов
Пол
муж
Номер записи
51
Сословие
крестьянин
Год ревизии
1858
Двор/семья по прошлой ревизии
7
Двор / Семья
7
Номер в семье/дворе
2
Родственная связь
пасынок главы [1]
Возраст по прошлой РС
14
Возраст по текущей РС
21
Год рождения вычисленный
1837
Губерния
Калужская
Уезд
Перемышльский
Место
д. Слободка
Место события
д. Слободка, Полянская вол., Перемышльский у., Калужская губ.
Архивный код
ГАКО (Калуга): ф.86, оп.3, д.512, лист: 126
Полная запись РС
Наименование: Ревизская сказка по Перемышльскому уезду за 1858 год
Населённый пункт: д. Слободка
сословие: гос. Крестьяне
Номер двора / семьи: 7
01 | Александр Филипов: 50 / 57 | крестьянин - глава
02 | Михайла Иванов: 14 / 21 | крестьянин - пасынок главы [1]
03 | Андрей Михайлов: - / 1 | крестьянин - сын Михайлы [2]
04 | Федор Иванов: 21 / 28 | крестьянин - пасынок главы [1]
05 | Михей Федоров: - / 6 | крестьянин - сын Федора [4]
06 | Марфа Фомина: - / 37 | крестьянка - жена главы [1]
07 | Степанида Емельянова: - / 23 | крестьянка - жена Михайлы [2]
08 | Федосья Иванова: - / 27 | крестьянка - жена Федора [4]
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Источник
Индексация данных проведена Поповым Александром Андреевичем

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