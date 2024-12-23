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Устинья Васильева

Из справочника
Ревизская сказка д.Слободка, Перемышльский уезд за 1858 год
ФИО
Устинья Васильева
Пол
жен
Номер записи
49
Сословие
крестьянка
Год ревизии
1858
Двор/семья по прошлой ревизии
6
Двор / Семья
6
Номер в семье/дворе
5
Родственная связь
жена Федора [2]
Возраст по текущей РС
28
Год рождения вычисленный
1830
Губерния
Калужская
Уезд
Перемышльский
Место
д. Слободка
Место события
д. Слободка, Полянская вол., Перемышльский у., Калужская губ.
Архивный код
ГАКО (Калуга): ф.86, оп.3, д.512, лист: 125
Полная запись РС
Наименование: Ревизская сказка по Перемышльскому уезду за 1858 год
Населённый пункт: д. Слободка
сословие: гос. Крестьяне
Номер двора / семьи: 6
01 | Иван Ивлиев: 42 / 49 | крестьянин - глава
02 | Федор Иванов: 18 / 25 | крестьянин - сын главы [1]
03 | Артамон Федоров: - / 0,5 | крестьянин - сын Федора [2]
04 | Семен Иванов: 13 / 20 | крестьянин - сын главы [1]
05 | Устинья Васильева: - / 28 | крестьянка - жена Федора [2]
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Источник
Индексация данных проведена Поповым Александром Андреевичем

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