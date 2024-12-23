Артамон Федоров
Из справочника
Ревизская сказка д.Слободка, Перемышльский уезд за 1858 год
- ФИО
- Артамон Федоров
- Пол
- муж
- Номер записи
- 47
- Сословие
- крестьянин
- Год ревизии
- 1858
- Двор/семья по прошлой ревизии
- 6
- Двор / Семья
- 6
- Номер в семье/дворе
- 3
- Родственная связь
- сын Федора [2]
- Возраст по текущей РС
- 0,5
- Год рождения вычисленный
- 1857
- Губерния
- Калужская
- Уезд
- Перемышльский
- Место
- д. Слободка
- Место события
- д. Слободка, Полянская вол., Перемышльский у., Калужская губ.
- Архивный код
- ГАКО (Калуга): ф.86, оп.3, д.512, лист: 125
- Полная запись РС
- Наименование: Ревизская сказка по Перемышльскому уезду за 1858 год
Населённый пункт: д. Слободка
сословие: гос. Крестьяне
Номер двора / семьи: 6
01 | Иван Ивлиев: 42 / 49 | крестьянин - глава
02 | Федор Иванов: 18 / 25 | крестьянин - сын главы [1]
03 | Артамон Федоров: - / 0,5 | крестьянин - сын Федора [2]
04 | Семен Иванов: 13 / 20 | крестьянин - сын главы [1]
05 | Устинья Васильева: - / 28 | крестьянка - жена Федора [2]
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- Индексация данных проведена Поповым Александром Андреевичем
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