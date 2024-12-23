Егор Никитин
Из справочника
Ревизская сказка д.Слободка, Перемышльский уезд за 1858 год
- ФИО
- Егор Никитин
- Пол
- муж
- Номер записи
- 32
- Сословие
- крестьянин
- Год ревизии
- 1858
- Двор/семья по прошлой ревизии
- 5
- Двор / Семья
- 5
- Номер в семье/дворе
- 8
- Родственная связь
- сын главы [1]
- Возраст по текущей РС
- 1
- Год рождения вычисленный
- 1857
- Губерния
- Калужская
- Уезд
- Перемышльский
- Место
- д. Слободка
- Место события
- д. Слободка, Полянская вол., Перемышльский у., Калужская губ.
- Архивный код
- ГАКО (Калуга): ф.86, оп.3, д.512, лист: 124
- Полная запись РС
- Наименование: Ревизская сказка по Перемышльскому уезду за 1858 год
Населённый пункт: д. Слободка
сословие: гос. Крестьяне
Номер двора / семьи: 5
01 | Никита Осипов: 52 / 59 | крестьянин - глава
02 | Карп Никитин: 30 / 37 | крестьянин - сын главы [1]
03 | Влас Карпов: 10 / 17 | крестьянин - сын Карпа [2]
04 | Егор Никитин: 28 / 35 | крестьянин - сын главы [1]
05 | Яков Егоров: 6 / - | крестьянин - сын Егора [4]
06 | Дмитрий Никитин: - / 6 | крестьянин - сын главы [1]
07 | Иван Никитин: - / 5 | крестьянин - сын главы [1]
08 | Егор Никитин: - / 1 | крестьянин - сын главы [1]
09 | Стефан Осипов: 33 / 40 | крестьянин - брат главы [1]
10 | Яков Стефанов: 11 / 18 | крестьянин - сын Стефана [9]
11 | Марфа Дмитриева: - / 40 | крестьянка - жена главы [1]
12 | Авдотья Иванова: - / 35 | крестьянка - жена Карпа [2]
13 | Екатерина Карпова: - / 16 | крестьянка - дочь Карпа [2]
14 | Фекла Ларионова: - / 18 | крестьянка - жена Власа [3]
15 | Пелагея Лаврентьева: - / 21 | крестьянка - жена Егора [4]
16 | Вера Матвеева: - / 45 | крестьянка - жена Стефана [9]
17 | Матрена Стефанова: - / 16 | крестьянка - дочь Стефана [9]
18 | Екатерина Стефанова: - / 12 | крестьянка - дочь Стефана [9]
19 | Надежда Стефанова: - / 8 | крестьянка - дочь Стефана [9]
20 | Авдотья Васильева: - / 20 | крестьянка - жена Якова [10]
- Дополнительная информация в записи
- от 2-й жены
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- Индексация данных проведена Поповым Александром Андреевичем
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