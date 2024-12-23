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Яков Егоров

Из справочника
Ревизская сказка д.Слободка, Перемышльский уезд за 1858 год
ФИО
Яков Егоров
Пол
муж
Номер записи
29
Сословие
крестьянин
Год ревизии
1858
Двор/семья по прошлой ревизии
5
Двор / Семья
5
Номер в семье/дворе
5
Родственная связь
сын Егора [4]
Возраст по прошлой РС
6
Причина выбытия
умер
Год убытия
1851
Год рождения вычисленный
1844
Год смерти
1851
Губерния
Калужская
Уезд
Перемышльский
Место
д. Слободка
Место события
д. Слободка, Полянская вол., Перемышльский у., Калужская губ.
Архивный код
ГАКО (Калуга): ф.86, оп.3, д.512, лист: 124
Полная запись РС
Наименование: Ревизская сказка по Перемышльскому уезду за 1858 год
Населённый пункт: д. Слободка
сословие: гос. Крестьяне
Номер двора / семьи: 5
01 | Никита Осипов: 52 / 59 | крестьянин - глава
02 | Карп Никитин: 30 / 37 | крестьянин - сын главы [1]
03 | Влас Карпов: 10 / 17 | крестьянин - сын Карпа [2]
04 | Егор Никитин: 28 / 35 | крестьянин - сын главы [1]
05 | Яков Егоров: 6 / - | крестьянин - сын Егора [4]
06 | Дмитрий Никитин: - / 6 | крестьянин - сын главы [1]
07 | Иван Никитин: - / 5 | крестьянин - сын главы [1]
08 | Егор Никитин: - / 1 | крестьянин - сын главы [1]
09 | Стефан Осипов: 33 / 40 | крестьянин - брат главы [1]
10 | Яков Стефанов: 11 / 18 | крестьянин - сын Стефана [9]
11 | Марфа Дмитриева: - / 40 | крестьянка - жена главы [1]
12 | Авдотья Иванова: - / 35 | крестьянка - жена Карпа [2]
13 | Екатерина Карпова: - / 16 | крестьянка - дочь Карпа [2]
14 | Фекла Ларионова: - / 18 | крестьянка - жена Власа [3]
15 | Пелагея Лаврентьева: - / 21 | крестьянка - жена Егора [4]
16 | Вера Матвеева: - / 45 | крестьянка - жена Стефана [9]
17 | Матрена Стефанова: - / 16 | крестьянка - дочь Стефана [9]
18 | Екатерина Стефанова: - / 12 | крестьянка - дочь Стефана [9]
19 | Надежда Стефанова: - / 8 | крестьянка - дочь Стефана [9]
20 | Авдотья Васильева: - / 20 | крестьянка - жена Якова [10]
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Индексация данных проведена Поповым Александром Андреевичем

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