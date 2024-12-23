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Авдотья Владимирова

Из справочника
Ревизская сказка д.Слободка, Перемышльский уезд за 1858 год
ФИО
Авдотья Владимирова
Пол
жен
Номер записи
23
Сословие
крестьянка
Год ревизии
1858
Двор/семья по прошлой ревизии
4
Двор / Семья
4
Номер в семье/дворе
5
Родственная связь
дочь главы [1]
Возраст по текущей РС
8
Год рождения вычисленный
1850
Губерния
Калужская
Уезд
Перемышльский
Место
д. Слободка
Место события
д. Слободка, Полянская вол., Перемышльский у., Калужская губ.
Архивный код
ГАКО (Калуга): ф.86, оп.3, д.512, лист: 123
Полная запись РС
Наименование: Ревизская сказка по Перемышльскому уезду за 1858 год
Населённый пункт: д. Слободка
сословие: гос. Крестьяне
Номер двора / семьи: 4
01 | Владимир Ивлиев: 38 / 45 | крестьянин - глава
02 | Дмитрий Владимиров: 6 / 13 | крестьянин - сын главы [1]
03 | Авдотья Абрамова: - / 47 | крестьянка - жена главы [1]
04 | Наталья Владимирова: - / 14 | крестьянка - дочь главы [1]
05 | Авдотья Владимирова: - / 8 | крестьянка - дочь главы [1]
06 | Марья Владимирова: - / 6 | крестьянка - дочь главы [1]
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Источник
Индексация данных проведена Поповым Александром Андреевичем

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