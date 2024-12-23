Екатерина Павлова
Из справочника
Ревизская сказка д.Слободка, Перемышльский уезд за 1858 год
- ФИО
- Екатерина Павлова
- Пол
- жен
- Номер записи
- 9
- Сословие
- крестьянка
- Год ревизии
- 1858
- Двор/семья по прошлой ревизии
- 1
- Двор / Семья
- 1
- Номер в семье/дворе
- 9
- Родственная связь
- жена Петра [7]
- Возраст по текущей РС
- 26
- Год рождения вычисленный
- 1832
- Губерния
- Калужская
- Уезд
- Перемышльский
- Место
- д. Слободка
- Место события
- д. Слободка, Полянская вол., Перемышльский у., Калужская губ.
- Архивный код
- ГАКО (Калуга): ф.86, оп.3, д.512, лист: 122
- Полная запись РС
- Наименование: Ревизская сказка по Перемышльскому уезду за 1858 год
Населённый пункт: д. Слободка
сословие: гос. Крестьяне
Номер двора / семьи: 1
01 | Никита Семенов: 47 / 54 | крестьянин - глава
02 | Сергей Никитин: 19 / - | крестьянин - сын главы [1]
03 | Михаила Сергеев: - / 4 | крестьянин - сын Сергея [2]
04 | Иван Никитин: 17 / - | крестьянин - сын главы [1]
05 | Тимофей Никитин: 13 / 20 | крестьянин - сын главы [1]
06 | Иван Никитин: 10 / 17 | крестьянин - сын главы [1]
07 | Петр Семенов: 31 / 38 | крестьянин - брат главы [1]
08 | Фома Петрова: - / 6 | крестьянин - сын Петра [7]
09 | Екатерина Павлова: - / 26 | крестьянка - жена Петра [7]
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- Индексация данных проведена Поповым Александром Андреевичем
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