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Понамаренкова Анисья

Из справочника
Ревизские Сказки д.Шелаево, с. Колыхалино (Богородицкое), с. Казинка Валуйского уезда
ФИО
Понамаренкова Анисья
Пол
жен
Номер записи
2654
Сословие
государственная крестьянка
Год ревизии
1858
Двор/семья по прошлой ревизии
155
Двор / Семья
204
Номер в семье/дворе
2
Родственная связь
дочь [1]
Возраст по текущей РС
20
Год рождения вычисленный
1838
Губерния
Воронежская губ.
Уезд
Валуйский уезд
Место
с. Казинка
Место события
с. Казинка, Казинская вол., Валуйский у., Воронежская губ.
Архивный код
ГАВО: ф.И18, оп.1, д.550, лист: 1062
Полная запись РС
Номер двора / семьи: 204
01 | Понамаренкова Татьяна Петрова: - / 52 | солдатка -
02 | Понамаренкова Анисья: - / 20 | государственная крестьянка - дочь [1]
Комментарий наборщика
по Казинке по 10 РС сохранилась только дополнительная РС
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Источник
Индексация данных проведена Вера Ерохина
Дата рождения
Вычислено 1838 ст.

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