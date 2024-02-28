Понамаренкова Татьяна Петрова
Из справочника
Ревизские Сказки д.Шелаево, с. Колыхалино (Богородицкое), с. Казинка Валуйского уезда
- ФИО
- Понамаренкова Татьяна Петрова
- Пол
- жен
- Номер записи
- 2653
- Сословие
- солдатка
- Год ревизии
- 1858
- Двор/семья по прошлой ревизии
- 155
- Двор / Семья
- 204
- Номер в семье/дворе
- 1
- Возраст по текущей РС
- 52
- Год рождения вычисленный
- 1806
- Губерния
- Воронежская губ.
- Уезд
- Валуйский уезд
- Место
- с. Казинка
- Место события
- с. Казинка, Казинская вол., Валуйский у., Воронежская губ.
- Архивный код
- ГАВО: ф.И18, оп.1, д.550, лист: 1062
- Полная запись РС
- Номер двора / семьи: 204
01 | Понамаренкова Татьяна Петрова: - / 52 | солдатка -
02 | Понамаренкова Анисья: - / 20 | государственная крестьянка - дочь [1]
- Комментарий наборщика
- по Казинке по 10 РС сохранилась только дополнительная РС
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- Источник
- Индексация данных проведена Вера Ерохина
- Дата рождения
- Вычислено 1806 ст.
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