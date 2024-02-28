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Силина Авдотья Фомина

Из справочника
Ревизские Сказки д.Шелаево, с. Колыхалино (Богородицкое), с. Казинка Валуйского уезда
ФИО
Силина Авдотья Фомина
Пол
жен
Номер записи
2652
Сословие
государственная крестьянка
Год ревизии
1858
Двор/семья по прошлой ревизии
7
Двор / Семья
199
Номер в семье/дворе
1
Родственная связь
дочь
Возраст по текущей РС
5
Год рождения вычисленный
1853
Губерния
Воронежская губ.
Уезд
Валуйский уезд
Место
с. Казинка
Место события
с. Казинка, Казинская вол., Валуйский у., Воронежская губ.
Архивный код
ГАВО: ф.И18, оп.1, д.550, лист: 1062
Полная запись РС
Номер двора / семьи: 199
01 | Силина Авдотья Фомина: - / 5 | государственная крестьянка - дочь
Дополнительная информация в записи
Фомы Алексеева Силина дочь
Комментарий наборщика
по Казинке по 10 РС сохранилась только дополнительная РС
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Источник
Индексация данных проведена Вера Ерохина
Дата рождения
Вычислено 1853 ст.
Место рождения
с. Казинка, Валуйский уезд, Воронежская губ.

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