Еременков Федор Михайлов
Из справочника
Ревизские Сказки д.Шелаево, с. Колыхалино (Богородицкое), с. Казинка Валуйского уезда
- ФИО
- Еременков Федор Михайлов
- Пол
- муж
- Номер записи
- 2650
- Сословие
- государственный крестьянин
- Год ревизии
- 1858
- Двор/семья по прошлой ревизии
- 154
- Двор / Семья
- 136
- Номер в семье/дворе
- 9
- Родственная связь
- сын
- Год поступления
- 1857
- Возраст по текущей РС
- 1
- Год рождения вычисленный
- 1857
- Губерния
- Воронежская губ.
- Уезд
- Валуйский уезд
- Место
- с. Казинка
- Место события
- с. Казинка, Казинская вол., Валуйский у., Воронежская губ.
- Архивный код
- ГАВО: ф.И18, оп.1, д.550, лист: 1062
- Полная запись РС
- Номер двора / семьи: 136
01 | Еременков Филип Максимов: - / 1 | государственный крестьянин - сын
02 | Еременкова Марья Максимова: - / 4 | государственная крестьянка - дочь
03 | Еременков Константин Гаврилов: - / 6 | государственный крестьянин - сын
04 | Еременков Василий Гаврилов: - / 4 | государственный крестьянин - сын
05 | Еременков Ефим Ларионов: - / 7 нед. | государственный крестьянин - сын
06 | Еременкова Марья Григорьева: - / 27 | государственная крестьянка - жена
07 | Еременкова Аксинья Ларионова: - / 2 | государственная крестьянка - дочь
08 | Еременков Митрофан Михайлов: 7 / - | государственный крестьянин - сын
09 | Еременков Федор Михайлов: - / 1 | государственный крестьянин - сын
10 | Еременкова Аграфена Михайлова: - / 5 | государственная крестьянка - дочь
- Дополнительная информация в записи
- Михайлы Иванова сыновья
- Комментарий наборщика
- по Казинке по 10 РС сохранилась только дополнительная РС
- Показать всех упомянутых в записи
- Перейти
- Источник
- Индексация данных проведена Вера Ерохина
- Дата рождения
- Вычислено 1857 ст.
- Место рождения
- с. Казинка, Валуйский уезд, Воронежская губ.
Страницы, связанные с этой записью
- ЛюдиЛюди
Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.