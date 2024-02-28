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Еременков Константин Гаврилов

Из справочника
Ревизские Сказки д.Шелаево, с. Колыхалино (Богородицкое), с. Казинка Валуйского уезда
ФИО
Еременков Константин Гаврилов
Пол
муж
Номер записи
2644
Сословие
государственный крестьянин
Год ревизии
1858
Двор/семья по прошлой ревизии
154
Двор / Семья
136
Номер в семье/дворе
3
Родственная связь
сын
Год поступления
1852
Возраст по текущей РС
6
Год рождения вычисленный
1854
Губерния
Воронежская губ.
Уезд
Валуйский уезд
Место
с. Казинка
Место события
с. Казинка, Казинская вол., Валуйский у., Воронежская губ.
Архивный код
ГАВО: ф.И18, оп.1, д.550, лист: 1062
Полная запись РС
Номер двора / семьи: 136
01 | Еременков Филип Максимов: - / 1 | государственный крестьянин - сын
02 | Еременкова Марья Максимова: - / 4 | государственная крестьянка - дочь
03 | Еременков Константин Гаврилов: - / 6 | государственный крестьянин - сын
04 | Еременков Василий Гаврилов: - / 4 | государственный крестьянин - сын
05 | Еременков Ефим Ларионов: - / 7 нед. | государственный крестьянин - сын
06 | Еременкова Марья Григорьева: - / 27 | государственная крестьянка - жена
07 | Еременкова Аксинья Ларионова: - / 2 | государственная крестьянка - дочь
08 | Еременков Митрофан Михайлов: 7 / - | государственный крестьянин - сын
09 | Еременков Федор Михайлов: - / 1 | государственный крестьянин - сын
10 | Еременкова Аграфена Михайлова: - / 5 | государственная крестьянка - дочь
Дополнительная информация в записи
Гаврила Максимова сыновья
Комментарий наборщика
по Казинке впо 10 РС сохранилась только доподнительная РС
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Источник
Индексация данных проведена Вера Ерохина
Дата рождения
Вычислено 1854 ст.
Место рождения
с. Казинка, Валуйский уезд, Воронежская губ.

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