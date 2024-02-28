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Пивоваренкова Евдокия Евдокимова

Из справочника
Ревизские Сказки д.Шелаево, с. Колыхалино (Богородицкое), с. Казинка Валуйского уезда
ФИО
Пивоваренкова Евдокия Евдокимова
Пол
жен
Номер записи
2640
Сословие
государственная крестьянка
Год ревизии
1858
Двор/семья по прошлой ревизии
143
Двор / Семья
126
Номер в семье/дворе
1
Родственная связь
дочь
Возраст по текущей РС
3
Год рождения вычисленный
1855
Губерния
Воронежская губ.
Уезд
Валуйский уезд
Место
с. Казинка
Место события
с. Казинка, Казинская вол., Валуйский у., Воронежская губ.
Архивный код
ГАВО: ф.И18, оп.1, д.550, лист: 1062
Полная запись РС
Номер двора / семьи: 126
01 | Пивоваренкова Евдокия Евдокимова: - / 3 | государственная крестьянка - дочь
02 | Пивоваренкова Дарья Евдокимова: - / 2 | государственный крестьянин - дочь
Дополнительная информация в записи
Евдокима Михайлова Пивоваренкова дочери
Комментарий наборщика
по Казинке впо 10 РС сохранилась только доподнительная РС
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Источник
Индексация данных проведена Вера Ерохина
Дата рождения
Вычислено 1855 ст.
Место рождения
с. Казинка, Валуйский уезд, Воронежская губ.

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