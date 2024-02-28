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Завгородний Степан Иванов

Из справочника
Ревизские Сказки д.Шелаево, с. Колыхалино (Богородицкое), с. Казинка Валуйского уезда
ФИО
Завгородний Степан Иванов
Пол
муж
Номер записи
2639
Сословие
государственный крестьянин
Год ревизии
1858
Двор/семья по прошлой ревизии
129
Двор / Семья
114
Номер в семье/дворе
1
Родственная связь
сын
Причина поступления
новорожденный
Год поступления
1854
Возраст по текущей РС
4
Год рождения вычисленный
1854
Губерния
Воронежская губ.
Уезд
Валуйский уезд
Место
с. Казинка
Место события
с. Казинка, Казинская вол., Валуйский у., Воронежская губ.
Архивный код
ГАВО: ф.И18, оп.1, д.550, лист: 1062
Полная запись РС
Номер двора / семьи: 114
01 | Завгородний Степан Иванов: - / 4 | государственный крестьянин - сын
Дополнительная информация в записи
Ивана Никитина Завгороднего сын
Комментарий наборщика
по Казинке впо 10 РС сохранилась только доподнительная РС
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Источник
Индексация данных проведена Вера Ерохина
Дата рождения
Вычислено 1854 ст.

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