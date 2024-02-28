Силин Кирила Михайлов
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Ревизские Сказки д.Шелаево, с. Колыхалино (Богородицкое), с. Казинка Валуйского уезда
- ФИО
- Силин Кирила Михайлов
- Пол
- муж
- Номер записи
- 2638
- Сословие
- государственный крестьянин
- Год ревизии
- 1858
- Двор/семья по прошлой ревизии
- 102
- Двор / Семья
- 89
- Номер в семье/дворе
- 2
- Родственная связь
- сын [1]
- Год поступления
- 1854
- Возраст по текущей РС
- 4
- Год рождения вычисленный
- 1854
- Губерния
- Воронежская губ.
- Уезд
- Валуйский уезд
- Место
- с. Казинка
- Место события
- с. Казинка, Казинская вол., Валуйский у., Воронежская губ.
- Архивный код
- ГАВО: ф.И18, оп.1, д.550, лист: 1062
- Полная запись РС
- Номер двора / семьи: 89
01 | Силин Михайла Сафронов: 20 / - | государственный крестьянин - глава
02 | Силин Кирила Михайлов: - / 4 | государственный крестьянин - сын [1]
- Комментарий наборщика
- по Казинке впо 10 РС сохранилась только доподнительная РС
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- Источник
- Индексация данных проведена Вера Ерохина
- Дата рождения
- Вычислено 1854 ст.
- Место рождения
- с. Казинка, Валуйский уезд, Воронежская губ.
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