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Силин Михайла Сафронов

Из справочника
Ревизские Сказки д.Шелаево, с. Колыхалино (Богородицкое), с. Казинка Валуйского уезда
ФИО
Силин Михайла Сафронов
Пол
муж
Номер записи
2637
Сословие
государственный крестьянин
Год ревизии
1858
Двор/семья по прошлой ревизии
102
Двор / Семья
89
Номер в семье/дворе
1
Родственная связь
глава
Возраст по прошлой РС
20
Причина выбытия
в рекрутах
Год убытия
1854
Год рождения вычисленный
1830
Губерния
Воронежская губ.
Уезд
Валуйский уезд
Место
с. Казинка
Место события
с. Казинка, Казинская вол., Валуйский у., Воронежская губ.
Архивный код
ГАВО: ф.И18, оп.1, д.550, лист: 1062
Полная запись РС
Номер двора / семьи: 89
01 | Силин Михайла Сафронов: 20 / - | государственный крестьянин - глава
02 | Силин Кирила Михайлов: - / 4 | государственный крестьянин - сын [1]
Комментарий наборщика
по Казинке впо 10 РС сохранилась только доподнительная РС
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Источник
Индексация данных проведена Вера Ерохина
Дата рождения
Вычислено 1830 ст.

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