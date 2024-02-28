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Гавринева Аксинья Иванова

Из справочника
Ревизские Сказки д.Шелаево, с. Колыхалино (Богородицкое), с. Казинка Валуйского уезда
ФИО
Гавринева Аксинья Иванова
Пол
жен
Номер записи
2635
Сословие
государственная крестьянка
Год ревизии
1858
Двор/семья по прошлой ревизии
50
Двор / Семья
46
Номер в семье/дворе
1
Родственная связь
дочь
Возраст по текущей РС
17
Год рождения вычисленный
1841
Губерния
Воронежская губ.
Уезд
Валуйский уезд
Место
с. Казинка
Место события
с. Казинка, Казинская вол., Валуйский у., Воронежская губ.
Архивный код
ГАВО: ф.И18, оп.1, д.550, лист: 1062
Полная запись РС
Номер двора / семьи: 46
01 | Гавринева Аксинья Иванова: - / 17 | государственная крестьянка - дочь
Дополнительная информация в записи
Ивана Васильева Гавринева дочь
Комментарий наборщика
по Казинке впо 10 РС сохранилась только доподнительная РС
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Источник
Индексация данных проведена Вера Ерохина
Дата рождения
Вычислено 1841 ст.

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